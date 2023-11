Potsdamer Kunsthändlerin gibt Einblicke in ihre Arbeit

Potsdamer Kunsthändlerin, Galeristin, Ausstellungsverantwortliche im Kulturhaus „Hans Marchwitza“ und Aktivistin im Neuen Forum 1989/90. In der Veranstaltungsreihe „Museumsfenster – Dein Blick auf Potsdam“ geben Akteure der Stadtgesellschaft, Zeitzeug*innen historischer Erlebnisse und Mitarbeitende des Potsdam Museums Einblicke in Ihre Arbeit oder berichten über die verschiedensten Themen immer mit Bezug zur Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Geschichte.

Cityreporter Aufgrund von Bauarbeiten in der Drewitzer Straße zwischen Am Buchhorst und Zum Heizwerk muss die Buslinie 699 in Richtung Joh.-Kepler-Platz von Montag, 06.11.2023, Betriebsbeginn, bis#Teltow, Oderstraße – Tatzeit: Mittwoch, der 29.03.2023, 14:44 Uhr bis 14:51 Uhr Im März dieses Jahres ist einer Frau in einem#Cottbus Seit dem 07.10.2023 wird der 60-jährige Andre Solberg aus Cottbus vermisst. Er ist schwerbehindert und auf die Einnahme vo

BZBERLİN: Kaufkraft: Arme Potsdamer, reiche LausitzerSchicke Villen, hohe Einkommen – bisher galt Potsdam als reichste Stadt Brandenburgs. Doch in Wahrheit haben die Potsdamer die geringste Kaufkraft im Land. Hohe Mieten und Preise fressen die Einkommen auf.

TAGESSPİEGEL: Zeitlosigkeit des antiken Dramas: „Antigone“ am Potsdamer Hans-Otto-TheaterDas Drama „Antigone“ hat Sophokles vor gut 2.500 Jahren geschrieben. Die Inszenierung von Bettina Jahnke ist in mehr als 70 Jahren die dritte Auseinandersetzung der Potsdamer Bühne mit dem uralten und doch so gegenwärtigen Stoff.

CİTYREPORT: – hier spielt die Musik: Potsdamer GründerTag bietet alles Wissenswerte rund um den Weg zum eigenen UnternehmenPotsdam - Unter dem Motto „Potsdam – hier spielt die Musik“ lädt die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt mit den Partnern des Gründerforums Pots

CİTYREPORT: Ausstellung „Potsdamer Linien“ trifft den Nerv der StadtMehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher in der Sonderausstellung Potsdam - Mit inzwischen mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher zählt die Ausstellu

