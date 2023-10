Potsdamer Bubis besiegen Tabellenführer Bietigheim-Bissingen

Seine Potsdamer Bubis (Durchschnittsalter 23 Jahre) machen es wie ihre großen Füchse-Vorbilder, sie rauschen mit unglaublichen Ergebnissen durch die 2. Liga. Am Sonntag-Abend besiegten die Nachwuchs-Spieler des VfL Potsdam, trainiert von Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning (55), auswärts den Tabellenführer Bietigheim-Bissingen 31:27 (16:16).Potsdam festigt damit Platz 3 und liegt nun nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Bietigheim. Hanning glücklich: „Das haben die Jungs großartig gemacht. Die Mannschaft war extrem fokussiert, waren immer bereit. Wir haben es mit einer tollen Energieleistung und einer Bereitschaft zu Ende gespielt. Es hat einfach Spaß gemacht, Trainer dieser Mannschaft zu sein.“ Ungewöhnlich, gleich nach dem Sieg in Bietigheim beurlaubt Bob Hanning seinen besten Spieler Max Beneke (20).Hanning klärt auf und platzt dabei fast vor Stolz: „Max schicke ich jetzt eine Woche in den Urlaub, der darf direkt Ferien machen. Was der Junge die letzten Wochen geleistet hat, ist toll. Wenn andere Teams englische Wochen haben, hatten unsere Spieler zum Teil doppelte englische Wochen durch ihren Einsatz bei den Füchse-Profis. Ein Riesenkompliment deshalb auch an Max, das in der Form durchzuziehen.“Der Tabellenführer verliert in Gummersbach einen Punkt, doch Füchse-Boss Bob Hanning (55) ist nicht sauer. Im Gegenteil es läuft für die Berline

SG BBM Bietigheim erleidet erste Niederlage in der Champions LeagueDie Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League ihre erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Der deutsche Meister und Pokalsieger unterlag am Sonntag auswärts dem dänischen Club Odense Håndbold deutlich mit 29:42 (14:18). Zudem verletzten sich Klara Birtic und Melinda Szikora. Weiterlesen ⮕

