Postings zu Krieg in Gaza: FSV Mainz 05 kündigt Entscheidung im Fall El Ghazi an

Nur zwei Tage nach El Ghazis Begnadigung hatte es in den Stunden vor dem Hertha-Spiel erneut Probleme gegeben. Ausgangspunkt war ein Instagram-Post, in dem El Ghazi klarstellte, dass das am Montag veröffentliche Vereinsstatement nicht von ihm autorisiert war. Er bereue seinen Standpunkt überhaupt nicht.

Zuvor hatte es am Montag vom Klub geheißen, dass El Ghazi in mehreren Gesprächen von seinem umstrittenen propalästinensischen Post vom 15. Oktober abgerückt sei. "Gegenüber dem Vorstand distanzierte sich El Ghazi in diesem Kontext auch deutlich von terroristischen Akten wie jenem der Hamas (...)", schrieben die Mainzer. "Er betonte sein Mitgefühl mit den Opfern dieses Angriffs wie auch mit allen Opfern dieses Konflikts.

Mainzer Fußballprofi und der Krieg in Gaza: Fall El Ghazi eskaliert
Nein, von Reue könne keine Rede sein. Der Mainzer Fußballprofi Anwar El Ghazi hat nach seinem Social-Media-Beitrag mit Folgen nachgelegt. Mit einem Comeback nach einer klubinternen Zwangspause wird es wohl nichts mehr werden.

Mainzer Fußballprofi und der Krieg in Gaza: Fall El Ghazi eskaliert
Nein, von Reue könne keine Rede sein. Der Mainzer Fußballprofi Anwar El Ghazi hat nach seinem Social-Media-Beitrag mit Folgen nachgelegt. Mit einem Comeback nach einer klubinternen Zwangspause wird es wohl nichts mehr werden.

Streit zwischen Mainz 05 und El Ghazi eskaliert nach Gaza-Post
Ein Post seines Profis Anwar El Ghazi zum Gaza-Krieg bringt Mainz 05 nun eine Menge Ärger ein. Der Streit zwischen Spieler und Verein eskaliert.

Gaza-Krieg: IOC warnt vor diskriminierendem Verhalten
Der algerische Judoka Fethi Nourine boykottierte die Olympischen Spiele 2021 in Tokio aus politischen Gründen. Jetzt eskaliert die Lage in Nahost und das IOC warnt vor ähnlichen Fällen in Paris.

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 11:21 Erste Verletzte von Gaza nach Ägypten gelassen +++
Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Israel-Krieg: Ägyptische Krankenwagen warten an Gaza-Grenze
In Ägypten warten Krankenwagen am Grenzübergang zu Gaza. Sie sollen Verletzte aufnehmen dürfen, die am Mittwoch erwartet werden. Alle Entwicklungen hier im Newsticker zum Krieg in Nahost.

