Postbank: Rund die Hälfte der Filialen sollen schließen

Ein Sprecher der Deutschen Bank erklärte:"Stationäre Vertriebswege spielen für die persönliche Beratung weiterhin eine wichtige Rolle, jedoch mittelfristig nicht mehr im gleichen Umfang. Die Deutsche Bank plant daher, das Postbank-Filialnetz in den kommenden Jahren an die veränderte Nachfrage anzupassen und die Anzahl der bundesweiten Standorte von derzeit circa 550 bis Mitte 2026 schrittweise auf rund 300 zu reduzieren.

In rund 200 Filialen sollen künftig weiterhin Post- und Paketdienstleistungen angeboten werden. Ansonsten werde es eine Umstrukturierung der Postbank geben. Die verbleibenden Filialen sollen für die Kunden als sogenannte Tech-Center Dienstleistungen anbieten. Dies werde zu"sehr bedeutenden Kosteneinsparungen führen, und diese sollten die Investitionen, die wir tätigen müssen, mehr als ausgleichen", erklärte de Sanctis.

"Alle Maßnahmen werden in Kürze mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen verhandelt. In diesen Gesprächen werden auch die endgültigen Zahlen und Standorte festgelegt", erklärte der Deutsche-Bank-Sprecher. Derzufolge steht auch das Filialnetz der Deutschen Bank auf dem Prüfstand. Insider erwarten dem Bericht zufolge allerdings keine größeren Einschnitte.

