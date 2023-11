Positiver Covid-19-Test: Jost Capito bleibt zuhause

Capito, der beim Abendessen mit dem Iceman den erforderlichen Abstand einhielt, liess sich daraufhin noch einmal testen. Und obwohl das Ergebnis negativ ausfiel, entschied das Team, dass er sich vorsichtshalber nicht mehr an der Rennstrecke blicken liess.

Nun hat es Capito selbst erwischt. In einer kurzen Mitteilung schreibt der Traditionsrennstall aus Grove: «Williams Racing kann bestätigen, dass CEO und Teamchef Jost Capito vor der Reise nach Saudi-Arabien positiv auf Covid-19 getestet wurde.»

Der 63-Jährige aus Deutschland befolge nun die Vorgaben der britischen Behörden. Somit befindet sich Capito derzeit in Isolation. Diese dauert für positiv Getestete gemäss Gesetz zehn Tage. Auf die Mitarbeiter habe die Abwesenheit des Chefs keine grösseren Auswirkungen, stellt Williams in der entsprechenden Mitteilung klar. «Das Team wird seine Arbeit an der Strecke wie geplant fortsetzen», heisst es.

