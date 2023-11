Positive Vorgaben von der Wall Street | Börsen-Zeitung

Im Terminkalender stehen auch weitere Konzernbilanzen. Einen Blick in ihre Bücher gewähren unter anderem Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa, der hessische Gesundheitskonzern Fresenius und seine Dialysetochter FMC sowie der US-Technologieriese Apple.Die US-Notenbank hat den Leitzins erneut unverändert gelassen. Die Währungshüter warten ab, um zu sehen, wie stark die bisherigen Zinsanhebungen nun Wirkung zeigen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DE_CRYPTONEWS: Wall Street Memes: Eine Bewegung gegen den KapitalismusDie Wall Street Memes-Bewegung investiert in einen vielseitigen Meme-Coin mit eigenem Krypto-Casino. Sie kritisieren das schlechte Risikomanagement der Banken und bevorzugen dezentralisierte Vermögenswerte und Blockchain-Ökosysteme.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Schwarze Serie an der Wall Street - Apple, Tesla, Pfizer im FokusNach der deutlichen Erholung zum Wochenauftakt schlagen die US-Börsen am Dienstag wieder eine gemächlichere Gangart ein. Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der Fed halten sich die Anleger

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Wall Street tritt auf der StelleDie Wall Street tritt am Dienstagmittag auf der Stelle, nachdem sie zu Wochenbeginn kräftige Gewinne verzeichnete. Die leichte Erholung der US-Renditen bremst die US-Börsen aus. Anleger halten sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank und dem US-Arbeitsmarktbericht zurück. Die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen wird mit Umschichtungen aus japanischen Anleihen begründet. Schwache Daten aus China erhöhen das Interesse an US-Anleihen.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

: Das war der Handelstag, 31.10.23 🔴 Wall Street erholt sich von den frühen VerlustenEnergie-Rohstoffe handeln uneinheitlich - WTI fällt um über 1,5%, während die Preise für NATGAS um 7% steigen. Edelmetalle handeln niedriger aufgrund der Stärkung des USD - Gold fällt um 0,6%, Silber handelt 2% niedriger und Platin verliert 0,1%.

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Update Wall Street: Indizes drehen ins Plus - Amazon, Apple, Tesla gefragtNach der deutlichen Erholung zum Wochenauftakt haben sich die amerikanischen Börsen am Dienstag nach einem gemächlichen Start in die Gewinnzone vorgearbeitet. Die Hoffnung, dass Fed-Chef Jerome Powell

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MARKT USA/Wall Street dürfte im Minus in Fed-Entscheid gegenDJ MARKT USA/Wall Street dürfte im Minus in Fed-Entscheid gegen Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank sind Aktien an der Wall Street nicht sonderlich gefragt. Der Aktienterminmarkt deutet

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕