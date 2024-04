Positive Energie im McLaren-Team vor der neuen Saison

McLaren-Teamchef Andreas Seidl spricht von einer positiven Energie, die in seiner Mannschaft zu spüren ist. Gleichzeitig mahnt der Deutsche: «Wir müssen angesichts unserer Möglichkeiten realistisch bleiben.»Mit dem dritten Platz in der Konstrukteurswertung hat McLaren im vergangenen Jahr erreicht, was man sich vorgenommen hatte. Entsprechend viel Schwung konnte die Mannschaft von CEO Zak Brown mit in die Winterpause nehmen.

Dieser ist auch wenige Wochen vor dem Saisonstart in Bahrain noch zu spüren, wie Teamchef Andreas Seidl im Rahmen der Team-Präsentation erklärte. «Es ist eine positive Energie spürbar», schilderte der Deutsche am gestrigen Montag. «Natürlich haben wir mit Lando Norris und Daniel Ricciardo erneut eine der stärksten Fahrerpaarungen im Fahrerlager und wir werden auch den Weltmeister-Motor im Auto haben», zählte er daraufhin die Hauptfaktoren auf, die Grund zur Hoffnung gebe

