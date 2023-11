Portugal stellt neuen Rekord für grüne Energie auf

Fast eine Woche grüne Energie: Portugal hat damit einen neuen Rekord aufgestellt. Und für die Einwohner des Landes hatte das auch monetäre Vorteile. Ein ganzes Land, betrieben mit nachhaltigem Strom: In Portugal war das zu Beginn dieses Monats für fast eine Woche Realität. Haushalte, Büros und öffentliche Einrichtungen kamen in der Zeit ohne Strom aus Gaskraftwerken und anderen fossilen Brennstoffen oder Kernkraftwerken aus.Zwischen dem 31. Oktober und dem 06.

November kam der gesamte von Portugal genutzt Strom aus Wind-, Wasser- und Solarkraft. Insgesamt 1.102 GWh wurden in diesem Zeitraum aus erneuerbaren Energiequellen produziert und versorgten die mehr als 10 Millionen Einwohner des Landes. Insgesamt 149 Stunden beträgt der oben genannte Zeitraum. Damit schlägt Portugal den bisherigen, eigenen Rekord von 131 Stunden aus dem Jahr 2019.Während des Zeitraums waren Gaskraftwerke weiterhin in Betrieb und standen als Aushilfslösungen berei





