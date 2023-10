Portimao: Wochenend-Ticket inkl. Flug für 174 Euro!

Das Meeting in Portimao gilt als einer der schönsten im Kalender der Superbike-WM. Zum einen wegen der spektakulären Rennstrecke, zum anderen aber auch wegen der reizvollen Landschaft. Dennoch ist das Rennwochenende der Superbike-WM kein Zuschauermagnet, 2013 blieben viele Sitze leer.

Wohl auch deshalb senkte der Veranstalter die Ticketpreise: Für ein Wochenendticket auf der Haupttribüne werden nur 31 Euro aufgerufen, Stehplätze auf den Naturtribünen sind bereits für 9 Euro verfügbar. Fahrerlagerkarten kosten 31 Euro (3 Tage) extra. Die komplette Übersicht der Ticketpreise finden Sie

Noch verfügbar sind auch Last-Minute-Flüge: Von Frankfurt oder Hannover fliegt man ins 50 km von Portimao entfernte Faro für nur 165 Euro (hin und zurück). Ein Wochenende an der Algarve bei der Superbike-WM kann somit für nur 174 Euro realisiert werden!

