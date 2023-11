Portal: Revolution - Ein von Fans erstelltes Prequel zu Portal 2

Das beliebteste Spiel auf Steam wird von Fans fortgesetzt, kostet nichts für alle, die schon Portal 2 besitzen. Nach dem Jahreswechsel erscheint ein Prequel des Spiels, das von Fans für Fans erstellt wurde. Es erweitert die Geschichte und führt neue Charaktere sowie Mechaniken ein. Es gibt viele Puzzle-Einlagen, die mit den Gesetzen der Physik spielen. Das Spiel ist bei Fans vor allem deshalb so beliebt, weil es einen kompletten Zwei-Spieler-Koop-Modus gibt.

In diesem gibt es eine eigene Geschichte, neue Charaktere und eine neue Spielmechanik. Neben dem Mehrspielermodus ist der Portal-2-Editor ebenso ein Grund, wieso Portal 2 so gut bewertet wird. Mit dem Tool können Fans eigene Level erstellen. Nun soll mit Portal: Revolution ein Prequel zu Portal 2 erscheinen





