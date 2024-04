Porsche nimmt 718-Modelle in der EU vom Markt

Porsche nimmt neben dem aktuellen Macan mit Verbrennungsmotoren auch die 718-Modelle in der EU vom Markt. Der Grund dafür sind neue Richtlinien zur Cybersicherheit. Die regulären Modelle des 718 Boxster und 718 Cayman mit Verbrennerantrieb nimmt Porsche vom Markt. Die Varianten 718 Cayman GT4 RS und 718 Spyder RS seien jedoch aufgrund einer Kleinserienausnahme weiterhin in der EU erhältlich, wie laut dem Portal MeinAuto.de von einem Sprecher der Marke mitgeteilt wurde. Diese Ausnahme ermögliche es Porsche, diese Modelle trotz der neuen Richtlinien weiterhin anzubieten. Die neue, rein elektrische 718-Baureihe ist für Mitte des Jahrzehnts geplant. Das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen wird bereits durch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen fit für die Zukunft gemacht

