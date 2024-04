Porsche entwickelt Grand-Am-Version des GT3-Modells «Cup S»

Im letzten Jahr verlor Porsche den Daytona-GT-Klassensieg an Mazda, erstmals seit dem Start der Grand-Am im Jahr 2000 ging so der GT-Klassensieg nicht an einem Sechszylinder-Boxer sondern an einen kreischenden Wankelmotor-Rohrrahmen-GT. In diesen Jahr will sich Porsche die GT-Krone wieder zurückholen und hat dafür eigens eine Grand-Am -Version des im letzten Jahr vorgestellten GT3-Modells « Cup S » entwickelt.

Wie gut der neue Porsche ist, bewies Farnbacher-Loles-Pilot Dominik Farnbacher bei den letzten offiziellen Tests zum «Rolex 24» kurz nach Neujahr. Der ALMS-GT2-Vizechampion brannte mit dem neuem Modell prompt die absolute GT-Bestzeit in den Asphalt des Daytona International Speedway. Und wie fährt sich der neue im Gegensatz zum Markenpokal-GT3, der bis 2007 die GT-Klasse in Daytona dominierte? «Man spürt die verbesserte Aerodynamik deutlich, der neue GT3 hat deutlich mehr Abtrieb als das normale Cup-Modell,» erklärt Dominik Farnbacher, der sich 2005 bereits als GT-Klassensieger in die Daytona-Siegerliste eintragen konnte.

Porsche Grand-Am GT3-Modell Cup S Daytona-GT-Klassensieg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stufenzinsanleihe – Jahr für Jahr mehrDie Fed hat gestern nicht an der Zinsschraube gedreht. Nachdem die US-Inflation im Februar überraschend auf 3,2 Prozent gestiegen ist, schraubten die Marktteilnehmer ihre Erwartungen auf eine baldige Zinserhöhung bereits zurück.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Stufenzinsanleihe - Jahr für Jahr mehrDie Fed hat gestern nicht an der Zinsschraube gedreht. Nachdem die US-Inflation im Februar überraschend auf 3,2 Prozent gestiegen ist, schraubten die Marktteilnehmer ihre Erwartungen auf eine baldige Zinserhöhung

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Porsche SE-Aktie gibt nach: Gewinn von Porsche Holding gibt nach - Verbesserung in 2024 angestrebtDie Porsche Holding will dieses Jahr die Verschuldung reduzieren und bestenfalls den Gewinn etwas steigern.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Porsche SE-Aktie legt zu: Gewinn von Porsche Holding gibt nach - Verbesserung in 2024 angestrebtDie Porsche Holding will dieses Jahr die Verschuldung reduzieren und bestenfalls den Gewinn etwas steigern.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Vermüllung: Die Welt produziert Jahr für Jahr mehr ElektroschrottDer Berg an ausrangiertem Elektroschrot wächst und wächst. Doch die wertvollen Rohstoffe darin werden bisher nur zum kleinen Teil zurückgewonnen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Die Welt produziert Jahr für Jahr mehr ElektroschrottBonn/Genf - Der Berg an ausrangiertem Elektroschrot wächst und wächst. Doch die wertvollen Rohstoffe darin werden bisher nur zum kleinen Teil zurückgewonnen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »