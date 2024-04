Porsche enthüllt den Porsche 99X Electric für die Formel E

Porsche steigt zur neuen Saison in die Formel E ein. Jetzt enthüllte der deutsche Autobauer den Boliden, mit dem man in der Elektrorennserie durchstarten will.

Bei der Fahrzeugpräsentation mit Spielern aus aller Welt haben die Porsche Stammpiloten Neel Jani und André Lotterer eine zentrale Rolle gespielt: Mittels konkreter Anweisungen der Spieler-Community wurden sie durch die Räumlichkeiten der Porsche Digital GmbH in Ludwigsburg geleitet, um den Porsche 99X Electric zu finden und anschließend auch zu enthüllen. «Das war eine einzigartige Fahrzeugpräsentation, die die Motorsportwelt so bisher noch nicht erlebt hat. Es hat großen Spaß gemacht, zusammen mit den Spielern auf diese virtuell-reale Suche nach dem Porsche 99X Electric zu gehen. Es ist schön, dass Porsche hier neue Wege geht und die junge, digitale Generation einbindet», so Jani. «Fahrzeugpremiere einmal anders: Mit Neel zusammen als Live-Spieler zu agieren, hat mir viel Freude bereite

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ferrari: «Willkommene Konkurrenz»Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo würde sich über den Formel-1-Einstieg von Porsche freuen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel 1: Schock für Ferrari: Not-OP bei Formel-1-Star!Herber Rückschlag für Ferrari! Der Rennstall muss vorerst auf einen Top-Piloten verzichten.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Mick Schumacher: 2020 Formel-2-Titel, 2021 Formel 1​Der Fahrplan für den jungen Mick Schumacher steht: Zweites Formel-2-Jahr 2020 bei Prema, mit dem Sieg Rennsiege und Titel, 2021 dann der Schritt in die Königsklasse. Der Ferrari-Zögling blickt zurück und voraus.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Porsche Taycan GT vorgestellt: 'Stärkster Serien-Porsche aller Zeiten'Porsche legt bei seinem überarbeiteten Taycan nochmals nach und spendiert diesem ein neues Topmodell. Der Taycan Turbo GT leistet bis zu 1.108 PS.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Porsche-Aktie zieht an: Porsche erzielt mehr Umsatz und ErgebnisDer Sportwagenhersteller Porsche hat vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis trotz höherer Kosten und Probleme in der Lieferkette erhöht.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Porsche-Aktie in Rot: Porsche zeigt sich mit Prämien großzügigDie Beschäftigten der Porsche AG profitieren mit einer Prämie von bis zu 9.690 Euro von den besseren Geschäftszahlen des Sport- und Geländewagenbauers.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »