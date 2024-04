Poroschenko möchte zurück ins Präsidentenamt

Der frühere ukrainische Präsident Petro Poroschenko hegt Ambitionen auf eine Rückkehr ins höchste Staatsamt, auch wenn derzeit wegen des russischen Angriffskriegs nicht gewählt werden kann. „Wenn Sie mich fragen, ob ich an den nächsten Wahlen teilnehmen möchte - ja“, sagte der Ex-Staatschef dem arabischen Sender Al Jazeera in der Nacht. Doch bevor Wahlen stattfinden könnten, müsse die Ukraine einen Sieg über Russland erringen.

Als anderen politischen Plan nannte der Chef der größten nicht verbotenen Oppositionspartei, sich nach einem künftigen EU-Beitritt der Ukraine ins Europäische Parlament wählen zu lassen. Poroschenko verlor 2019 nach fünf Jahren im Amt die Wahlen gegen Wolodymyr Selenskyj. Der Verfassung zufolge hätte die nächste Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag stattfinden müssen. Aufgrund des geltenden Kriegsrechts wurde sie jedoch nicht angesetzt. Umfragen zufolge lehnt eine Mehrheit der ukrainischen Gesellschaft Wahlen unter Kriegsbedingungen a

