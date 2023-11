Polyton-Musikpreis: Qualität statt Kommerz

Beim Musikpreis Echo ging es darum, wer die besten Zahlen einfahren konnte. Der neue Polyton-Musikpreis dreht das Konzept auf links. Kommerzieller Erfolg soll kein Garant für einen Preis sein, sondern die Qualität der Arbeiten. Und wer wurde nun ausgezeichnet? Es soll alles ein bisschen anders sein, der Fokus soll nicht nur auf Kommerz liegen: Das zumindest haben sich die Macher der Akademie für Populäre Musik beim Polyton-Musikpreis als Ziel gesetzt.

In insgesamt acht Kategorien wurden am Freitagabend in Berlin Künstlerinnen, Künstler und Kollektive ausgezeichnet, aber ohne lange Reden und Händeschütteln. Stattdessen interpretierten Tänzer die Gewinner-Werke in einer einstündigen Show künstlerisch, während die Gewinner-Namen auf einer Leuchtanzeige vorbeiliefen. Die Preisträger selbst kamen hinterher nur für gefühlt fünf Minuten auf die Bühne. Live-Gesang bei der Musikpreisverleihung gab es aber auch. So präsentierte etwa Herbert Grönemeyer sein neues Lied „Kaltes Berlin“, eine Art nostalgischer Blick ins Jetz





