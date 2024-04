Polizistin stoppt Amoklauf in Sydney

Sydney trauert um die Opfer des Amoklauf s in einem Einkaufscenter . Dass es nicht noch mehr Tote gab, ist Polizistin Amy Scott zu verdanken, die den Täter stoppte.

Sechs Menschen aber konnte der Täter, ein 40-jähriger polizeibekannter Mann mit psychischen Problemen, binnen kurzer Zeit niederstechen und töten: Vier Frauen und ein Mann sterben direkt am Tatort in dem Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction im Osten Sydneys nahe dem berühmten Strand Bondi Beach., die ihr neun Monate altes Baby vor dem Angreifer schützen wollte, erliegt im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Australien feiert Amy Scott - Polizistin und Passanten greifen bei Amoklauf in Sydney einDie Trauer über die sechs Todesopfer des Amoklaufs in einem Einkaufszentrum in Sydney sitzt noch immer tief. Dabei hätte sogar noch mehr Leid geschehen können, wenn nicht Passanten und eine Polizistin den Täter bedrängt und gestellt hätten. Australiens Politik lobt den instinktiven Mut aller Beteiligten.

Sydney: Helden-Polizistin Amy Scott schoss dem Messer-Killer in die BrustSydney (Australien) – Ihr Mut rettete wahrscheinlich viele Leben! Polizistin Amy Scott beendete den Amoklauf im Einkaufscenter am berühmten Bondi Beach.

Helden-Polizistin stoppte den Messer-Killer von Sydney ganz alleinIm 5. Stock des Westfield Shopping Centre endete der furchtbare Amoklauf von Sydney. Eine Polizistin stellte den Messer-Killer im grün-gelben Rugby-Shirt.

Sydney: Einzelne Polizistin stoppte Amoktäter in ShoppingcenterIn einer Shopping Mall in Sydney hat ein Mann offenbar wahllos auf Menschen eingestochen. Eine entschlossene Polizistin verhinderte noch mehr Opfer.

Fünf Menschen sterben bei Amoklauf in Sydney – Täter von Polizei erschossenBei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der australischen Millionenmetropole Sydney sind fünf Menschen getötet worden. Zudem sei der mutmaßliche Täter angeschossen worden und gestorben, sagte Anthony Cooke, der stellvertretende Chef der Polizei New South Wales, am Samstag auf einer Pressekonferenz.

