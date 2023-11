Polizistin nach Hochhaus-Explosion schwer verletzt - Prozessauftakt in Düsseldorf

Sie ist dem Tod von der Schippe gesprungen, aber die Folgen des feigen Anschlags werden sie ein Leben lang begleiten...Mehrere Monate lang liegt eine Polizistin nach der verheerenden Hochhaus-Explosion in Ratingen im künstlichen Koma, ihre Haut ist zu mehr als der Hälfte verbrannt. Seit Freitag steht Frank P. (57) in Düsseldorf vor Gericht: Er soll die Detonation mit Absicht herbeigeführt haben. Zum Prozessauftakt schildert der Ratinger Feuerwehrchef als Zeuge die schrecklichen Stunden.RTL.

Prozess in Düsseldorf: Angeklagter schweigt Frank P. zu den Vorwürfen Am ersten Tag der Verhandlung vor dem Landgericht schweigt Frank P. zu den Vorwürfen. Er wirkt desinteressiert und steht nicht auf, als die Richter den Verhandlungssaal betreten. Der 57-Jährige macht einen verwahrlosten und gestörten Eindruck, sieht wirr aus. Sein Gesicht verbirgt er nicht. Zeichen von Reue sind bei ihm nicht zu erkenne





