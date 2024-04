Polizisten in gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt

in der Nacht zum Samstag mit einem Schwerverletzten ermittelt die Polizei jetzt auch dazu, wie und warum drei Polizisten in die gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt waren. Das teilte die Polizei direktion West am Montag auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten mit.Aktuelle Nachrichten aus Potsdam und Brandenburg live auf Ihr Handy. Dazu die Digitale Zeitung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand seien drei Polizisten, die aber nicht im Dienst waren, an „dem Sachverhalt beteiligt“ gewesen, so eine Polizeisprecherin. Einzelheiten zur „Art der jeweiligen Beteiligung“ seien derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei dem Vorfall seien zwei Polizeibeamte verletzt worden, einer davon so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt wurde, so die Sprecherin. Weitere Angaben könne die Polizei wegen des laufenden Verfahrens nicht machen.

Laut Polizei waren gegen 2.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße drei Männer mit zwei E-Roller-Fahrern in einen Streit geraten. Dann habe einer der Roller-Fahrer unvermittelt dem 33-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Weitere Personen seien hinzugekommen, es entwickelte sich eine Schlägerei.Ein 28-Jähriger, der in die Auseinandersetzung involviert war, soll die Polizei alarmiert haben.

Polizei Gewalttätige Auseinandersetzung Ermittlungen Verletzt

