Polizeiübung in Fürth: Einsatzfahrzeuge blockieren Straßen

Die Polizei übte am Montagmorgen in mehreren Gebäuden in der Stadt, hier in der Fürther Tannenstraße nahe des Helene-Lange-Gymnasiums.

- Blaulicht, wohin man schaut: Einige Straßenzüge im Fürther Stadtgebiet waren am Montagvormittag mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen zugeparkt. Das hat einen simplen Grund. Rund um das Helene-Lange-Gymnasium probte die Polizei am Montag den Ernstfall. Unter Federführung der Polizeiinspektion Fürth rückten verschiedenen Kräfte aus Mittelfranken zu einer Übung in der Kleeblattstadt an, unter anderem das USK und Einheiten der Bereitschaftspolizei.In einigen Straßenzügen, unter anderem in der Tannenstraße und der Otto-Seeling-Promenade, wimmelte es am Vormittag daher zeitweise nur so vor Einsatzfahrzeugen.

Baustelle am Helene-Lange-Gymnasium: Verkehrsmaßnahmen in FürthDie bevorstehende Baustelle am Helene-Lange-Gymnasium in Fürth führt zu erheblichen Einschränkungen im Verkehrsnetz. Die Stadt hat ein Konzept vorgelegt, um die Auswirkungen zu begrenzen. Es werden Fahrbahnen verengt, Gehwege gesperrt und Querungshilfen eingerichtet. Die Baustelle erfordert auch die Errichtung von Rampen in der Otto-Seeling-Promenade und der Dr.-Mack-Straße. Weiterlesen ⮕

32-jähriger Mann liefert sich 40 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der PolizeiEin 32 Jahre alter Mann hat sich eine Verfolgungsjagd über 40 Kilometer mit der Polizei geliefert. Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag hatte der Fahrer in Forchheim (Landkreis Emmendingen) die Signale der Beamten ignoriert und gab Gas. Bei der Fahndung konnte zunächst nur das verlassene Auto des Mannes gefunden werden. Einige Stunden später sei der Mann dann gefasst worden. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Weiterlesen ⮕

Hellas Verona hält lange stand gegen JuveHellas Verona hielt dem Druck von Juve lange stand - bis zur 96. Minute, als Joker Cambiaso doch noch zuschlug. Zuvor hatte sich ein kleines Drama um Moise Kean abgespielt. Weiterlesen ⮕

Kanye West und Adidas: Antisemitisches Verhalten wurde zu lange geduldetKanye West wurde mit seiner Marke Yeezy zum Milliardär. Doch offensichtlich wurde sein antisemitisches Verhalten hinter den Kulissen viel zu lange geduldet. Die Zusammenarbeit zwischen Rapper Kanye West und Adidas war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ein Bericht der „New York Times“ enthüllt, dass die Marke schon länger von Wests Verhalten wusste. Weiterlesen ⮕

Lange Liste von Interessenten für die Evo-Klasse in der Superbike-WMFür die Evo-Klasse gibt es eine lange Liste von Interessenten. Aktuell haben wir Anfragen für 33 Fahrer. Wenn wir mehr Fahrer bekommen, werden wir diese akzeptieren. Unterstützen können wir aber nur 24. Neben den fixen Teams haben zahlreiche weitere Interesse an der Evo-Klasse angemeldet, darunter Down Under Motorsport BMW, MRS Kawasaki, H-Moto BMW, PTR Honda, MR-Racing Ducati, Michael Jordan Motorsport, Feel Racing und ParkinGO. Buell und MV Agusta werden in der kommenden Saison zwei neue Hersteller in der Superbike-WM sein. Weiterlesen ⮕

Vollsperrung auf B500: Wie lange ist die Schwarzwaldhochstraße nicht befahrbar?Die Schwarzwaldhochstraße wird saniert, sodass es auf der B500 für mehrere Monate zu einer Vollsperrung kommt. Was Autofahrer wissen müssen, lesen Sie in diesem Artikel. Weiterlesen ⮕