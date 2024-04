Polizeilicher Schusswaffengebrauch am Bahnhof von Bad Windsheim

Nach dem polizeilichen Schusswaffengebrauch am Bahnhof von Bad Windsheim in Mittelfranken ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft die Hintergründe. Ein 31 Jahre alter Mann hatte am frühen Freitagabend nach den Angaben der Polizei Beamte mit einer Pistole bedroht, daraufhin feuerten die Beamten. Der Mann wurde durch einen oder mehrere Schüsse schwer verletzt. Ob der Mann, der auch am Sonntag weiter im Krankenhaus behandelt wurde, bereits vernommen werden konnte, war am Sonntag unklar.

Woher er die Pistole hatte und um welche Waffe es nicht handelte, werde derzeit untersucht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Polizei war am Freitagabend gegen 17.15 Uhr zum Bahnhof in der Stadt westlich von Nürnberg gerufen worden, weil nach den Angaben ein Streit um einen Autokauf eskaliert war. Zwischen dem 31-jährigen Kaufinteressenten und dem 30 Jahre alten Verkäufer kam es offensichtlich auch zu Handgreiflichkeiten. Der 30-Jährige habe die Polizei verständigt, erläuterte ein Spreche

Polizei Schusswaffengebrauch Bahnhof Bad Windsheim Mittelfranken Ermittlungen Pistole Verletzt

