Polizeihubschrauberabsturz in den Alpen

Ein Polizeihubschrauber ist über den Alpen abgestürzt. Das Wrack wurde von der Besatzung eines anderen Hubschraubers entdeckt. Die Maschine ist völlig zerstört. Die österreichische Polizei ermittelt die Unglücksursache und ob sich nur der Pilot an Bord befand.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aiwanger: 'Die heutige Nachricht ist ein schwerer Schlag für die Beschäftigten und die ganze Region'Insolvenz des Rohrwerks Maxhütte MÜNCHEN Wie heute bekannt geworden ist, hat das Unternehmen Rohrwerk Maxhütte einen Antrag auf die Eröffnung eines Inso

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Streit um die Zeitumstellung: „Die Abschaffung wäre ein wichtiger Schritt für die Gesundheit“Die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU ist vorerst gescheitert. Gesundheitspolitiker aber lassen nicht locker. Doch welche Zeit wäre eigentlich die gesündeste?

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Streit um die Zeitumstellung: „Die Abschaffung wäre ein wichtiger Schritt für die Gesundheit“Die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU ist vorerst gescheitert. Gesundheitspolitiker aber lassen nicht locker. Doch welche Zeit wäre eigentlich die gesündeste?

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Wie ein Landwirt und ein Spediteur aus dem Landkreis die Bauernproteste sehenZwei Monate nach dem großen Bauernprotest im Landkreis rollen diesen Samstag wieder die Traktoren. Zwei Teilnehmer erzählen, was sich von der Politik erwarten.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

„Ich war früher genauso ein Spinner“: Wie ein Oberamtsanwalt den Berliner Rasern auf die Spur kommtJunge Kerle, schnelle Karren, große Klappe: In Berlin nehmen Verkehrsdelikte zu. Oberamtsanwalt Winkelmann erklärt, wie er in „detektivischer Kleinarbeit“ den Rasern auf den Fersen bleibt.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Tödlicher Sturz in die Tiefe: Ein Toter und ein Schwerverletzter bei DHLIn Wilhelmsburg ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Auf dem Firmengelände von DHL stürzten zwei Arbeiter durch eine

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »