Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch in Uhldingen-Mühlhofen

Bei einem Polizeieinsatz sollen Beamte Gebrauch von ihren Schusswaffen gemacht haben. Zuvor hatte offenbar ein Mann mit einem Messer gedroht. Uhldingen-Mühlhofen – Schüsse am Bodensee. Bei einem Polizeieinsatz im baden-württembergischen Uhldingen-Mühlhofen am Donnerstag (4. April) haben Beamte von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Demnach soll zuvor ein Mann mit einem Messer gedroht haben.

Spezialkräfte der Polizei hätten den Mann daraufhin festgenommen. Der Vorfall habe sich am Donnerstagmorgen ereignet, gegen 9.30 Uhr sei die Polizei verständigt worden.Der mutmaßliche Täter soll nach Angaben der Polizei wohl mindestens einen oder mehrere Menschen im Ortsteil Oberuhldingen mit einem Messer bedroht haben. Ob es zu Verletzten kam und ob die Menschen in Beziehung zueinander stehen, ist bislang unbekannt.Laut dem Portalwurde der mutmaßliche Täter nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus eingeliefer

