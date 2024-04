Polizeieinsatz endet tödlich: Mann durch Schüsse schwer verletzt

Die beiden Kugeln hätten sowohl die Leber als auch das Herz des Mannes getroffen, sagte Koray Freudenberg, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag. Wer die Schüsse abgegeben hat, sei noch unklar, genauso wie die genaue Zahl der abgegebenen Schüsse. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittele gegen 14 beteiligte Polizeikräfte wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Dabei handele es sich um einen üblichen Vorgang, 'um gerade auch den beteiligten Polizeibeamten die Beschuldigtenrechte zu gewähren', betonte Freudenberg. Die Dienstwaffen der beteiligten 14 Polizisten wurden sichergestellt. Der 46-jährige Angreifer sei der Polizei als gewalttätig bekannt gewesen, sagte Fenja Land, Sprecherin der Polizei Verden, die die Ermittlungen aus Neutralitätsgründen übernommen hat. Aus diesem Grund und weil der Mann mit einem Messer bewaffnet war, seien so viele Einsatzkräfte vor Ort gewesen, sagte Land

