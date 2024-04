Polizeieinsatz an Berufsschule in Erfurt

An der Berufsschule in der Halberstädter Straße in Erfurt kam es zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer unspezifizierten Drohung. Eine Person soll einen Koffer mit Sprengstoff im Gebäude abgestellt haben.

Der Unterricht an der Schule wurde vorübergehend ausgesetzt, konnte aber später fortgesetzt werden, da keine ernsthafte Gefahr bestand.

