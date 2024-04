Polizeibeamtin bei Verkehrskontrolle verletzt

Am Samstag, gegen 00.30 Uhr, entschließen sich Polizei beamtinnen des Polizei kommissariates Seesen , einen Pkw Opel im Stadtgebiet Seesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei kommt es zur Missachtung von Anhaltesignalen und Flucht in den Ortsteil Münchehof sowie weiter über die Wildemannstraße durch das Pandelbachtal bis nach Wildemann. In einer dortigen Waldrandlage wird das Fahrzeug, mutmaßlich besetzt mit zwei männlichen Personen, in einer Hofzufahrt gestellt.

Nachdem die Polizistinnen aus ihrem Streifenwagen aussteigen und auf das Fahrzeug zwecks Kontrolle zugehen, fährt der Pkw unvermittelt auf die Polizeibeamtinnen zu. Eine 26-jährige Polizeibeamtin wird dabei vom Fahrzeug erfasst und verletzt. In diesem Zusammenhang wird auch von der polizeilichen Schusswaffe Gebrauch gemacht. Nach ersten Ermittlungen verunfallt der Pkw Opel einige hundert Meter später im Wald und die Flucht wird fußläufig fortgesetz

Polizei Verkehrskontrolle Verletzung Flucht Seesen

