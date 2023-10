Polizei warnt vor Halloween-Streichen

Verkleidete Kinder ziehen an Halloween von Haustür zu Haustür und bitten um Süßes, geschnitzte Kürbisfratzen leuchten hinter den Fenstern und Jugendliche und Erwachsene zieht es auf die Halloween-Partys. Nachdem in den vergangenen Jahren auch Corona-bedingt etwas weniger „Gespenster“ durch die Straßen gezogen sind und Hausbewohner mit dem Ausspruch „Süßes oder Saures“ vor die Wahl eines Streiches oder einer süßen Spende gestellt haben, dürfte es in diesem Jahr wieder anders aussehen. Doch die niedersächsische Polizei in Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen warnt: „Nicht alles, was Spaß macht, ist erlaubt!“ Denn: Es gilt zu bedenken, dass nicht jeder „mitmacht“ bei Halloween-Spaß und nicht jeder Streich ist lustig und bleibt ohne Konsequenzen.Wie bereits in den vergangenen Jahren appelliert die Polizei südlich von Hamburg an die Kinder und Jugendlichen, die Scherze nicht zu übertreiben! So können viele Streiche in Einzelfällen sogar ein juristisches Nachspiel haben.▶ „Das Bewerfen von Hauswänden mit Eiern ist eine Sachbeschädigung!▶ Das Herausheben von Gullydeckeln gilt als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr! oderHexen und Monster unter 14 Jahren können zwar nicht strafrechtlich belangt werden. Jedoch können zivilrechtliche Forderungen auch gegenüber Kindern bzw. ihren gesetzlichen Vertretern geltend gemacht werden. Daher appelliert die Polizei vor allem an die Eltern, ihre Kinder über die Gefahren und Konsequenzen von üblen Scherzen und Streichen aufzuklären

