Polizei verhaftet drei mutmaßliche Bandenmitglieder im Raum Stuttgart

Nach langen Ermittlungen im Zusammenhang mit verfeindeten Banden im Raum Stuttgart verhaftet die Polizei nun drei mutmaßliche Bandenmitglieder . Bereits seit über einem Jahr wird wegen Banden kriminalität ermittelt - und die Polizei will erst damit aufhören, wenn sie 'im Keim erstickt' ist. Im Zusammenhang mit einem Bandenkrieg im Raum Stuttgart haben die Ermittler drei weitere Verdächtige verhaftet.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Ulm sowie das Stuttgarter Landeskriminalamt mitteilten, stehen sie in Verdacht, in Verbindung zu einer der beiden verfeindeten Banden zu stehen. Die Festgenommenen im Alter von 16 bis 20 Jahren wurden einem Richter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Gefasst worden waren sie bereits vergangene Woche nach einem Angriff auf einen 17-Jährigen in der Göppinger Innenstadt. Die Gruppe soll dort am Dienstagabend vergangener Woche zufällig auf ihr späteres Opfer getroffen und dieses bis in eine Seitengasse verfolgt haben

