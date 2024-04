Polizei verfolgt heiße Spur: „Der Verdacht liegt nahe“

Eine Woche, nachdem ein Fischereiaufseher zwischen Wallgau und Vorderriß in einem Seitenarm ein verdächtiges Netz entdeckt hat, sickern neue Informationen durch. Es gibt eine heiße Spur im Falle der Fisch-Wilderei in der Isar. Demnach hat die Polizei die Personalien von einem Mann – dem Vernehmen nach aus dem südoberbayerischen Raum – festgestellt, der zur fraglichen Zeit in dem betreffenden Gebiet im Isarbett angetroffen wurde. „Der Verdacht liegt nahe, dass es diese Person war“, bestätigt ein Sprecher der ermittelnden Polizei-Inspektion Garmisch-Partenkirchen. Der Stein kam offenbar durch einen ehrenamtlichen Helfer der Naturschutzwacht ins Rollen.