Polizei verbietet Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt

Am Freitag hat die Polizei erneut zwei Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt verboten. Linke Aktivisten werfen der Polizei deshalb einen Angriff auf die Meinungsfreiheit vor. Eine Privatperson hatte für den Nachmittag eine Kundgebung unter den Namen „Für eine Humanitäre Waffenruhe“ bei der Behörde angemeldet und für Frieden im Nahen Osten aufgerufen. Doch noch am selben Tag sagte die Anmelderin die Veranstaltung ab. „Grund ist der Aufruf von Personen und Gruppen zur Teilnahme an der Versammlung, die diese für pro-palästinensische und anti-israelische Propaganda nutzen wollten“, erklärte ein Polizeisprecher. Israel will in der kommenden Nacht seinen Einsatz von Bodeneinheit ausweiten. Damit hätte die Kundgebung ein anderes Thema gehabt als ursprünglich geplant. Zudem würde sie eine „unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ darstellen, so die Polizei. Die Anmelderin wollte dieser Hetze wohl keine Plattform geben. Unabhängig von ihrer freiwilligen Absage hätte die Versammlungsbehörde die Kundgebung aber ohnehin verboten. Bereits vor zwei Wochen wurde in Magdeburg eine Pro-Palästina-Demo untersagt. Auch hier wurden sie vor dem Hintergrund des terroristischen Überfalls aufEine andere Privatperson versuchte daraufhin noch am Nachmittag kurzfristig eine zweite Veranstaltung anzumelden. Doch die Polizei durchschaute, dass es sich hierbei um eine Judenhasser-Demo handeln sollt Weiterlesen:

