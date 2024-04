Polizei nimmt zwei Bewaffnete in Hamburgs Innenstadt fest

Die Polizei nimmt zwei Bewaffnete in Hamburg s Innenstadt fest. Beobachter werfen Flaschen auf die Einsatzkräfte . Hamburg (dpa/lno) - Im Zuge einer Auseinandersetzung in Hamburg hat die Polizei zwei bewaffnete Männer vorläufig festgenommen und zwei weitere vorübergehend in Gewahrsam gebracht. Die beiden Bewaffneten im Alter von 17 und 32 Jahren sollen sich gegenseitig mit einem Schlagstock und einer Machete bedroht haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Als die Einsatzkräfte eingriffen und einer von ihnen in die Luft schoss, hätten Beobachter der Szene unter anderem mit Flaschen in Richtung der Beamten und Beamtinnen geworfen. Den Angaben zufolge hatten Einsatzkräfte die Bedrohung am Donnerstagnachmittag im Stadtteil St. Georg nahe einer Drogenhilfeeinrichtung beobachtet. Nach mehreren Aufforderungen durch die Polizei habe der eine Mann seinen Schlagstock fallen gelasse

Polizei Bewaffnete Hamburg Innenstadt Festnahme Auseinandersetzung Beobachter Flaschen Einsatzkräfte

