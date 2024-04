Polizei in Niedersachsen wertet immer größere Datenmengen im Kampf gegen Kinderpornografie aus

Der Berg an Daten, den die Polizei im Kampf gegen Kinderpornografie auswerten muss, wird immer größer. Unterstützung erhalten die Ermittler dabei von Künstlicher Intelligenz „made in Niedersachsen“. Niedersachsens Polizei hat in den vergangenen Jahren immer größere Datenmengen im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie ausgewertet. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der CDU hervor. Demnach sichtete die Polizei im Jahr 2023 rund 4,7 Petabyte des Materials.

Das entspricht 4700 Terabyte. Handelsübliche Festplatten haben derzeit oft ein Volumen von einem Terabyte. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Masse der von der Polizei ausgewerteten Daten damit um fast ein Drittel zugenommen, im Vergleich zum Jahr 2020 hat sie sich sogar in etwa verdoppelt. Das Ministerium spricht von „ausufernden Datenmengen“, die sich zunehmend auf den Strafverfolgungsanspruch des Staates und den Opferschutz auswirkten

