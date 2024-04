Polizei in Italien verhaftet Betrüger von EU-Hilfsgeldern

Sie erstellten falsche Finanzberichte und kassierten Hilfsgelder der EU ab. Jetzt ist die Polizei in Italien den Betrügern auf die Schliche gekommen. 191,5 Milliarden davon kommen von der EU. Die Aufbauhilfe „Next Generation EU“ gilt als Jahrhundertchance für den Stiefelstaat, der sich damit wirtschaftlich und gesellschaftlich von der großen Krise nach derUmso größer ist der Skandal um den PNRR- Betrug , der jetzt ans Licht gekommen ist.

Die italienische Finanzpolizei aus Venedig hat auf Ersuchen der europäischen Staatsanwaltschaft 22 Menschen in Österreich, Rumänien und der Slowakei verhaftet (acht im Gefängnis, 14 unter Hausarrest),Und das überaus erfolgreich: Die Polizei spricht von einem illegalen Umsatz über 600 Millionen Euro, die Summe wurde beschlagnahmt. Außerdem kassierten Beamte bei den Durchsuchungen auch teure Wohnungen, Luxusvillen, Uhren, Gold, Juwelen und exklusive Sportwage

