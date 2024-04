Polizei in Deutschland kämpft mit Lieferengpässen bei Dienstkleidung

Nein, das ist kein Aprilscherz, sondern hat einen ernsten Hintergrund: In dem Video, das nun von der Deutschen Polizeigewerkschaft auf YouTube veröffentlicht wurde, steigen ein Polizist und eine Polizistin aus ihrem Einsatzfahrzeug aus. Doch sie erscheinen „ohne Hosen zum Dienst“ (oben im Video ansehen). Ein ungewöhnlicher Anblick, der jedoch auf einen bitteren Umstand hinweist: Denn Lieferengpässe bei der Dienstkleidung bereiten der Polizei derzeit Probleme.

Polizei fordert Abhilfe „und nicht nur eine Verwaltung des Mangels“ Jürgen Köhnlein, Landesvorsitzender des bayerischen Landesverbandes der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), beklagt die Situation und fordert dringend Abhilfe. „21 Uniformteile können aktuell gar nicht oder nur mit großer Verzögerung geliefert werde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Maddie-Spur: Polizei jagt Freund von Christian B. in DeutschlandIn Deutschland ist die Thematik vermisster Personen eine wiederkehrende und ernste Angelegenheit. Jährlich werden in verschiedenen Bundesländern zahlreiche Menschen vermisst. So verzeichnet Bayern beispielsweise 1.600 ungeklärte Vermisstenfälle, während in Niedersachsen über 1.200 Personen als vermisst gemeldet sind.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Neue Maddie-Spur: Polizei jagt Freund von Christian B. in DeutschlandIn Deutschland ist die Thematik vermisster Personen eine wiederkehrende und ernste Angelegenheit. Jährlich werden in verschiedenen Bundesländern zahlreiche Menschen vermisst. So verzeichnet Bayern beispielsweise 1.600 ungeklärte Vermisstenfälle, während in Niedersachsen über 1.200 Personen als vermisst gemeldet sind.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Neue Spur im Fall Maddie McCann: Polizei umstellt Haus in DeutschlandIm Fall Maddie McCann sucht die Polizei nach einem neuen Zeugen: Ralf Ha, einem engen Freund, Nachbar und mutmaßlichen Komplizen von Christian B. Der sechsundfünfzig-Jährige soll bei Einbrüchen geholfen haben und könnte Wissen über den Verbleib von Maddie haben.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Skoda Auto Deutschland leads WRC 2 at ADAC Rallye DeutschlandFabian Kreim/Tobias Braun from Skoda Auto Deutschland leads the WRC 2 at the ADAC Rallye Deutschland with a 16.9-second advantage over their teammates Marijan Griebel/Pirmin Winklhofer.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Deutschland: Angst vor Terroristen, Gewalttätern und Hooligans: Deutschland führt Grenzkontrollen zur Fußball-Wenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Deutschland: Angst vor Terroristen, Gewalttätern und Hooligans: Deutschland führt Grenzkontrollen zur Fußball-Wenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »