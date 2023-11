Polizei: Gewerkschaft verteidigt Vorgehen gegen Letzte Generation

In der Debatte um Maßnahmen von Einsatzkräften bei Aktionen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat die(GdP) das Vorgehen verteidigt. "Wir brauchen nicht darüber reden, dass das nicht optimal aussieht", sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro in einem auf der Plattform X, vormals Twitter, verbreiteten Statement.

Man müsse die Szenen auch im Kontext von mehr als 550.000 Einsatzkräftestunden sehen, sagte Jendro den Zeitungen "Bild"/"B.Z.". Auch der "Tagesspiegel Checkpoint" berichtete am Donnerstag darüber. Die Letzte Generation legt es nach

Worten darauf an, alle Aktionen auf Video zu dokumentieren, sich bewusst zu inszenieren und Polizei-Fehlverhalten festzuhalten. Bisher seien alle Verfahren gegen Kollegen wegen angeblich rechtswidriger Maßnahmen juristisch eingestellt worden. Wie es in den aktuellen Fällen ausgehe, müsse man abwarten.

