Polizei findet möglicherweise Drogen-Labor auf Firmengelände in Berlin

Die Polizei ist auf einem Firmengelände in Berlin -Bohnsdorf (Treptow-Köpenick) möglicherweise auf ein Drogen-Labor gestoßen. In einer Halle wurden verschiedene Chemikalien entdeckt, die zur Herstellung synthetischer Drogen genutzt werden können, wie ein Polizei sprecher am Freitag sagte. Teilweise seien hochgefährliche Stoffe sichergestellt worden. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich auf dem Gelände ein Drogen-Labor befunden hat“, erklärte der Polizei sprecher.

Die Ermittlungen dazu liefen aber noch. Es gebe auch noch keine Tatverdächtigen, sagte er. Die „B.Z.“ berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, dass die Ermittler von einem Crystal-Meth-Labor ausgehen.Die Polizei ist seit Dienstagabend mit Spezialkräften auf dem Gelände im Einsatz, nachdem die Feuerwehr sie alarmiert hatte. Ausgelöst hatte den Einsatz austretendes Ammoniak. Rund 50 Feuerwehrleute waren zunächst Or

