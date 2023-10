Polizei fahndet nach Krimineller mit Kappe Dieses Foto lässt Kiffer weinen: Säcke voller Gras – in der Polizeidirektion Pirmasens. Die richterlich angeordnete Durchsuchung am Mittwochmorgen war Ergebnis monatelanger Ermittlungen gegen fünf Tatverdächtige zwischen 18 und 34 Jahren. Sie betrieben die Hanf-Farmen in einer Industriehalle in Pirmasens und einem unbewohnten mehrstöckigen Wohnhaus in Ludwigshafen. Foto: Polizei In der Halle stellten die Ermittler 1000 Pflanzen sicher. Jede um die zwei Meter hoch, fast erntereif. Die 600 Pflanzen in Ludwigshafen waren noch nicht ganz so weit, maßen 1,50 Meter. Nach BILD-Informationen schätzen die Beamten des Rauschgiftkommissariats Pirmasens, dass die Pflanzen einen Ertrag von fast einer halben Tonne Gras erbracht hätten. Straßenverkaufswert: Rund zwei Millionen Euro! Neben den Aufzucht-Räumen durchsuchten die Beamten auch noch mehrere Wohn- und Geschäftsräume, nahmen die fünf mutmaßlichen Drogen-Farmer fest. Gegen alle erließ das Amtsgericht Zweibrücken Haftbefehle, sie kamen in verschiedene Gefängnisse. Im Knast sitzt auch ein 25-Jähriger, der am Abend vor der lange geplanten Durchsuchungsaktion bei einer Verkehrskontrolle in Pirmasens mit zwei Kilo Marihuana im Auto erwischt wurde. Er hatte womöglich Verbindungen zu den Drogen-Farmern. Die Polizei: „In welchem Zusammenhang dieser Beschuldigte zu den obengenannten Festgenommenen steht und ob er in deren Taten involviert ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

