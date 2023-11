Polizei durchsucht Häuser von Hamas-Anhängern in Deutschland

Die Polizei durchsucht in vier Bundesländern mehrere Häuser von mutmaßlichen Anhängern der Terrororganisation Hamas und des Netzwerks Samidoun. Auch Wohnungen in NRW sind dabei - in Bochum und Münster. Insgesamt würden bundesweit insgesamt 15 Objekte durchsucht, heißt es. Der Einsatz startete laut Bundesinnenministerium um 6 Uhr am Donnerstagmorgen. Nach Informationen von. Es handele sich um jeweils eine Privatwohnung, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden allein in Berlin an elf Orten Durchsuchungen durchgeführt, um Beweismittel und Vermögenswerte sicherzustellen. Durchsuchungen in Wohnungen und bei der PGD In Berlin wird aber auch bei der Palästinensischen Gemeinschaft Deutschland durchsucht – der laut NRW-Verfassungsschutz wichtigsten Organisation für Hamas-Anhänger hierzulande. Die Berliner Sicherheitsbehörden bewerten die Mitglieder derüberwiegend als Hamas-Anhänge





WDRaktuell » / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Sie werden meine Haltung nicht brechen“: Wie ein SPD-Politiker von Hamas-Anhängern bedroht wirdAdis Ahmetovic ist Bundestagsabgeordneter aus Hannover. Als er sich zu Israels Selbstverteidigungsrecht bekennt, droht ihm ein Mob – auch aus der Heimat seiner Eltern.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 08:59 Fritz: 'Israel sagt, Häuser stürzten wegen Hamas-Tunneln ein' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Todesschütze von Maine: Polizei durchsucht HäuserNachdem ein Mann mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet hat, läuft die Fahndung in Maine auf Hochtouren. Hubschrauber kreisen über einem Haus im Heimatort des mutmaßlichen Täters.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Todesschütze von Maine: Polizei durchsucht HäuserNachdem ein Mann mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet hat, läuft die Fahndung in Maine auf Hochtouren. Hubschrauber kreisen über einem Haus im Heimatort des mutmaßlichen Täters.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Todesschütze von Maine: Polizei durchsucht HäuserNachdem ein Mann mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet hat, läuft die Fahndung in Maine auf Hochtouren. Hubschrauber kreisen über einem Haus im Heimatort des mutmaßlichen Täters.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Todesschütze von Maine: Polizei durchsucht HäuserTodesschütze von Maine: Polizei durchsucht Häuser

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »