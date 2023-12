Polizei beendet Widerstand gegen Abschiebung in Schwerin

Stundenlanger Einsatz in Schwerin: Eine afghanische Familie, die Kirchenasyl bekommen hat, hatte sich gegen die Abschiebung ihrer zwei erwachsenen Söhne gewehrt – und sich dabei in der Kirchenwohnung „verschanzt“. Die Polizei musste schließlich mit Gewalt in die Wohnung dringen. Einer der zwei Söhne habe sich mit einer Scherbe selbst verletzt. Die Mutter, die wie ihre Kinder ein Messer am Körper getragen haben soll, erwartet nun ein Strafverfahren.

Das Vorgehen der Polizei auf kirchlichem Gelände bleibt derweil nicht ohne KritikMit einem Großaufgebot und Spezialkräften hat die Polizei in Schwerin den Widerstand gegen eine geplante Abschiebung beendet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte sich am frühen Mittwochmorgen eine sechsköpfige Familie in der Wohnung einer Kirchengemeinde verschanzt, als Polizisten die Abschiebung der beiden Söhne im Alter von 18 und 22 Jahren durchsetzen wollten. Nach Angaben der Nordkirche war der Familie seit knapp einer Woche in Schwerin Kirchenasyl gewährt worde





