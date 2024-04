Politische Entscheidungen in Washington und Erfurt: Dieses Jahr stehen nicht nur entscheidende Urnengänge in den USA, sondern auch im Bundesland Thüringen an. Bei „Markus Lanz“ (ZDF) richtete sich der Blick zunächst über den Großen Teich: Der Gastgeber wollte von US-Korrespondent Elmar Theveßen wissen, was ein möglicher Wahlsieg Donald Trumps für die Ukraine bedeuten würde. Theveßen erklärte daraufhin, dass Trump „einen Deal (...

) mit Wladimir Putin“ anstreben „und mit höchster Sicherheit die Krim und die Ostgebiete der Ukraine aufgeben wollen“ würde, „damit dieser Krieg endlich zu Ende kommt“. In dem Zusammenhang warnte der Journalist jedoch eindringlichst: „Eine Niederlage für die Ukraine würde das Startsignal senden für China und für andere Autokraten.“ Mit Blick auf CDU-Politiker Mario Voigt, dem Oppositionsführer in Thüringen, fragte Lanz daher interessiert: „Welchen Präsidenten würden Sie sich wünschen?“ Voigt antwortete vorsichtig: „Der

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gute Absicht, Vertrauen gekostet: Buschmann will Corona-Entscheidungen überprüfen lassenDie FDP gehört in der Pandemie zu den großen Kritikern der Corona-Maßnahmen. Justizminister Buschmann will im Nachgang viele Entscheidungen auf den Prüfstand stellen. Es soll aber nicht auf Einzelne gezeigt, sondern gemeinsam aus Fehlern gelernt werden, beteuert er.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Erfurt: Bis zu 400 angehende Zöllner beginnen ihre AusbildungErfurt (th) - Die deutsche Zollverwaltung kann im laufenden Jahr alle ausgeschriebenen Ausbildungs- und Studienplätze besetzen - ungeachtet des immer

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Mavi Gök Airlines verbindet Flughafen Erfurt-Weimar mit AntalyaMavi Gök Airlines hat die Verbindung zwischen Erfurt-Weimar und Antalyia aufgenommen. Wie der Flughafen mitteilt, fliegt die türkische Airline bis zu dreimal wöchentlich mit einer Boeing 737-800.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Vor Derby bei Carl Zeiss Jena: Fans von Rot-Weiß Erfurt machen Ansage!Seit fünf Spielen ist Rot-Weiß Erfurt ohne Sieg, hat dabei nur mickrige drei Pünktchen gesammelt. Vor dem Derby gab es nun klare Ansagen von den Fans.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

NFL testet revolutionäre Technik bei First-Down-EntscheidungenBeim Combine im Jahre 2000 sprintete der damals 22-jährige Tom Brady den 40-Yard-Dash in 5,28 Sekunden. 24 Jahre später versucht der GOAT den Wert zu unterbieten.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Agenda : Bundesverfassungsgericht: 2024 Entscheidungen zu Triage und Arzneimittelausgaben zu erwartenDas Bundesverfassungsgericht hat auch 2024 wieder Fälle aus dem Gesundheitswesen zu beackern – wenn auch nur wenige. Ein Überblick über die Agenda der Karlsruher Richter.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »