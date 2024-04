Politiker und ehemaliger TV-Richter Alexander Hold leidet an Prostatakrebs

Der Politiker und ehemalige TV-Richter Alexander Hold gab seine Prostatakrebs -Diagnose bekannt. Wir klären Sie über die Symptome der Erkrankung auf. Kassel – Alexander Hold , der stellvertretende Präsident des bayerischen Landtags, leidet an Prostatakrebs . Das hat der 62-jährige Politiker der Freien Wähler, der früher auch als Fernsehrichter bekannt war, nun öffentlich bekannt gegeben.stellt Prostatakrebs die vorherrschende Krebsart unter männlichen Patienten in Deutschland dar.

Im Jahr 2017 wurden hierzulande 62.230 Neuerkrankungen registriert. Vor allem Männer im höheren Alter erkranken. DochEine Vielzahl der Prostatakrebsfälle wird bei Männern um die 70 Jahre und älter registriert, während die Erkrankung bei Männern unter 50 Jahren als selten gilt. Eine Herausforderung bei Prostatakrebs ist, dass er oft lange symptomfrei bleibt und langsam wächst, was häufig zu einer späten Diagnose führ

Der ehemalige TV-Richter Alexander Hold ist an Prostatakrebs erkranktDer bayerische Landtagsvizepräsident von den Freien Wählern und ehemalige TV-Richter Alexander Hold ist an Prostatakrebs erkrankt. Das gab der 62-Jährige nun offiziell bekannt. In Deutschland ist ProstatakrebsPolitiker und Richter Alexander Hold an Prostatakrebs erkrankt – Symptome bleiben oft lange unerkannt Vor allem bei Männern ab circa 70 Jahren treten die meisten Neuerkrankungen von Prostatakrebs auf. Bei Personen unter 50 Jahren ist die Erkrankung dahingegen selten. Das Problem: Der Krebs zeigt oft lange keine Symptome und wächst größtenteils langsam, wodurch er oft erst spät erkannt wird. Darüber klärt diezeigen sich vielfach erst, wenn der bösartige Tumor bereits größer ist – dann hat er sich jedoch oft bereits auf die Harnröhre ausgebreitet

