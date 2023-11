POLITIK-BLOG/Spahn: Merz hat 'das erste Zugriffsrecht' auf Kanzlerkandidatur

CDU will nach Islamisten-Demos Stopp von Einbürgerungsgesetz Angesichts der jüngsten antisemitischen Demonstrationen von Migranten in Deutschland fordert die CDU von der Ampel-Koalition, die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts zu stoppen."Ein solches Gesetz löst gerade in der aktuellen politischen Lage kein einziges Problem, sondern schafft nur neue. Das Gesetz muss gestoppt werden", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der Bild-Zeitung.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: CDU-Chef Merz will Steuerreform: Experte verrät, was das für Unternehmen bedeuten kannPlauen (ots) - CDU-Chef Friedrich Merz hat jüngst von einer 'echten Unternehmensteuer' gesprochen, die alle Firmen, unabhängig von ihrer Rechtsform, gleich besteuern soll. Für viele Unternehmer stellt

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Weiterer Migrationsgipfel mit Merz und Scholz: Was kann die Union der Ampel abringen?Kanzler Scholz will sein Gespräch mit Oppositionsführer Merz fortsetzen. Der CDU-Chef hatte zuvor einen Forderungskatalog in der Migrationspolitik vorgelegt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

BILD: Deutsch-iranische Journalistin beschimpft Friedrich Merz als „rassistisch“In der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi den Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, als „rassistisch“ beschimpft.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Markus Lanz: Iran-Expertin über Merz – „Das ist rassistisch“Viele Juden in Deutschland beklagen einen zunehmenden Antisemitismus im Alltag. Bei „Markus Lanz“ machte FDP-Politiker Johannes Vogel deutlich, wie wichtig eine deutsche Solidarität mit Israel ist.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Iran-Expertin greift Merz an und wirft ihm Rassismus vorViele Juden in Deutschland beklagen einen zunehmenden Antisemitismus im Alltag. So auch die Iran-Expertin Gilda Sahebi.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Weseler Jusos provozieren erneut mit Aktion gegen MerzErst kürzlich mussten die Weseler Jusos ein Dosenwerf-Spiel einstampfen, nachdem es heftige Kritik daran gab, dass dieses Friedrich Merz in die Nähe von Putin und AfD-Politikern rückte. Nun kommt bereits die nächste Entgleisung.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕