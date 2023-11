POLITIK-BLOG/CDU will nach Islamisten-Demos Stopp von Einbürgerungsgesetz

Die Grünen wollen Polizei und Sicherheitsbehörden besser ausstatten und dafür auch im Bundeshaushalt mehr Geld bereitstellen."Wir müssen bei den Sicherheitsbehörden im Bundeshaushalt nachjustieren und auch die Länder sollten überlegen, wie sie den gestiegenen Anforderungen gerecht werden", schreibt die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal T-Online.

BILD: Islamisten stürmen Flughafen in Dagestan und Juden-Hass breitet sich ausDie verstörenden Bilder aus Russland lösten international Entsetzen aus. Hunderte wütende Islamisten stürmten nach der Landung eines israelischen Fliegers den Flughafen der Teilrepublik Dagestan. An immer mehr Orten bricht sich der Juden-Hass Bahn. Und das, nachdem 1400 Juden durch Hamas-Terroristen bestialisch ermordet wurden! Bis auf die Rollbahn hatten es der Islamisten-Mob in Dagestan geschafft. Erst dann nahm die russische Polizei 60 Angreifer fest. Kein Einzelfall: In der nordkaukasischen Stadt Naltschik wurde am Samstag ein jüdisches Kulturzentrum in Brand gesteckt. Tags zuvor forderten Demonstranten in der russischen Nachbar-Republik Karatschau-Tscherkessien die Ausweisung aller Juden in der Region.Der Antisemitismus in Putins Reich kommt nicht von ungefähr. Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter (53) gibt Moskaus Regierung eine Mitverantwortung für die Jagd auf Juden und Israelis im Land.„Die antiisraelische und antisemitische Rhetorik in den staatlichen russischen Medien findet nun ihren Widerhall in gewalttätigen Protesten auf der Straße“, sagte Hofreiter den Funke-Medien. „Russlands Regierung trifft sich mit Vertretern der Terrorgruppe Hamas und befeuere deren Aggression gegen Israel und Juden weltweit.“ Auch in westlichen Ländern nehmen Ausschreitungen gegen Juden zu. In Chicago jagten und verprügelten junge Palästinenser Juden auf offener Straße

