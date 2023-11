Politik Backstage: Gewalt gegen Politiker

Um Sendungen mit einer Altersbeschränkung zu jeder Tageszeit anzuschauen, kannst du jetzt eine Altersprüfung durchführen. Dafür benötigst du dein Ausweisdokument.

TAGESSPIEGEL: Kanzleramt mit „Olaf lügt“ beschmiert: Polizei geht in Berlin mit Gewalt gegen „Letzte Generation“ vorEtwa 70 Aktivistinnen protestieren vor dem Kanzleramt. Die Polizei und ein Mann in Zivil gehen mit körperlicher Gewalt gegen die Klimaaktivistinnen vor.

BILD: Gewalt gegen Sanitäter in Stuttgart nimmt zuDer Stuttgarter Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Dr. Martin Schairer (71), legt erschreckende Zahlen vor und spricht von einem 'traurigen Rekord'. Ein Sanitäter wurde in der City geschlagen und die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Bedrohung. Am 12. Juli wurden in Stuttgart-S-Ost, S-Rohr und S-Süd weitere Gewalttaten gegen Sanitäter gemeldet.

CITYREPORT: Hessische Polizei führt Razzien gegen sexualisierte Gewalt an Kindern durchDie hessische Polizei hat in der vergangenen Woche bei Schwerpunktmaßnahmen insgesamt 75 Wohnungen durchsucht. Dabei wurden 78 Beschuldigte im Alter von 14 bis 77 Jahren festgenommen, denen sexueller Missbrauch von Kindern oder der Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen wird. Es wurden 2.241 Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

MOPO: Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen AfD-Politiker Daniel HalembaDer AfD-Politiker Daniel Halemba wird nach seiner Freilassung wegen Volksverhetzung untersucht. Er soll unter anderem mit „Sieg Heil“ in einem Gästebuch unterschrieben haben.

DERSPIEGEL: Ermittlungen gegen AfD-Politiker: Daniel Halembas rechtsextreme VerbindungenHaftbefehl, Festnahme, Freilassung mit Auflagen und Ermittlungen wegen Volksverhetzung: Wer ist der bayerische AfD-Abgeordnete Halemba? Nach SPIEGEL-Informationen lief er schon bei einer Demo der rechtsextremen »Identitären Bewegung« mit.

FN_NACHRICHTEN: FDP-Politiker Kemmerich lobt Brandbrief gegen AmpelErfurt - Der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich hat einen Aufruf von 26 FDP-Mitgliedern begrüßt, die die Ampelkoalition im Bund infrage stellen. 'Das ist mehr als ein Alarmzeichen, vor dem die Bundesspitze

