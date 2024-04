Polestar plant die Einführung von zwei neuen Elektro-SUVs

📆 03.04.2024 21:10:00

📰 ecomento_de ⏱ Reading Time:

19 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 28%

Publisher: 61%

Automobil Nachrichten

Der schwedisch-chinesische Hersteller Polestar bietet ab diesem Jahr mehrere Elektroautos an, zuletzt war längere Zeit die Mittelklasselimousine Polestar 2 das einzige Modell der Marke. Nun folgen zwei SUV, weitere E-Autos sind geplant. Der CEO Thomas Ingenlath hat mit dem PortalPolestar – wie die Schwestermarke Volvo zum chinesischen Geely-Konzern gehörig – lieferte im letzten Jahr 54.000 Elektroautos aus. Ursprünglich sollten 80.000 Fahrzeuge verkauft werden, Ingenlath hält das schlechtere Ergebnis mit Blick auf einige Konkurrenten dennoch für gut. „Das ist etwas, das uns vor vielen Elektroauto-Wettbewerbern positioniert. Unser Geschäft wird in diesem Jahr wachsen… das wird 2024 eine seltene Sache sein“, sagte er. Viele erwarten in diesem Jahr weniger Dynamik bei der Nachfrage nach Elektroautos.

Polestar, Elektroautos, SUV, Thomas Ingenlath, Geely-Konzern