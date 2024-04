Polestar plant als Premiumanbieter

Die schwedisch-chinesische Volvo -Schwestermarke Polestar plant, sich als Premiumanbieter zu positionieren. Der Fokus liegt auf Design und Innovation , um die Fahrfreude zu steigern. Im Gegensatz zu Volvo sollen die Fahrzeuge von Polestar keine Computer auf Rädern sein, sondern die emotionalen Erwartungen ans Autofahren erfüllen.

Polestar grenzt sich von Volvo ab und sucht das Beste aus dem Portfolio der chinesischen Geely-Gruppe.

Polestar Premiumanbieter Volvo Design Innovation Fahrfreude

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ecomento_de / 🏆 66. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

CEO: „Wir suchen für Polestar das Beste aus dem Portfolio aus“Der CEO von Polestar bekräftigt, die schwedisch-chinesische Elektroauto-Schwestermarke von Volvo als Premiumanbieter auszurichten.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Volvo Car-Aktie +19 Prozent: Volvo steigert Gewinn - Prüft Anteilssenkung am Elektroautohersteller PolestarDer schwedische Autobauer Volvo Cars hat sich nach Rekordergebnissen im Tagesgeschäft des vergangenen Jahres überraschend selbstbewusst für die kommenden Jahre geäußert.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Polestar: Fokus auf größere Elektroautos, kein Modell unterhalb des Polestar 2 geplantDer schwedisch-chinesische Hersteller Polestar baut sein Elektroauto-Portfolio aus. Dabei setzt er auf größere und höherwertige Modelle.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Polestar 7 auf neuer Plattform soll Polestar 2 ersetzenElektroautobauer Polestar wird statt einem direkten Nachfolgers seines Mittelklassewagens Polestar 2 ein neues Modell anbieten.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Polestar plant die Einführung von zwei neuen Elektro-SUVsDer schwedisch-chinesische Hersteller Polestar bietet ab diesem Jahr mehrere Elektroautos an, zuletzt war längere Zeit die Mittelklasselimousine Polestar 2 das einzige Modell der Marke. Nun folgen zwei SUV, weitere E-Autos sind geplant. Der CEO Thomas Ingenlath hat mit dem PortalPolestar – wie die Schwestermarke Volvo zum chinesischen Geely-Konzern gehörig – lieferte im letzten Jahr 54.000 Elektroautos aus. Ursprünglich sollten 80.000 Fahrzeuge verkauft werden, Ingenlath hält das schlechtere Ergebnis mit Blick auf einige Konkurrenten dennoch für gut. „Das ist etwas, das uns vor vielen Elektroauto-Wettbewerbern positioniert. Unser Geschäft wird in diesem Jahr wachsen… das wird 2024 eine seltene Sache sein“, sagte er. Viele erwarten in diesem Jahr weniger Dynamik bei der Nachfrage nach Elektroautos.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »