Polatuzumab Vedotin: Kein Zusatznutzen nachgewiesen

Köln. In Studiendaten zeigen sich sowohl positive als auch negative Effekte von Polatuzumab Vedotin, insgesamt ist ein Zusatznutzen nicht belegt. Soweit nichts Besonderes, teilte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) am Dienstag mit. Bemerkenswert sei jedoch: Es fehlen Analysen, die im statistischen Analyseplan explizit für Health Technology Assessments (HAT) wie der Nutzenbewertung in Deutschland vorgesehen waren.

Zum Hintergrund: Polatuzumab Vedotin ist ein Wirkstoff zur Behandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL). Da der Umsatz des Arzneimittels mit der gesetzlichen Krankenversicherung in den letzten 12 Monaten einen Betrag von 30 Millionen Euro überschritten hat, hat der Hersteller ein Dossier zum Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie eingereicht, scheibt das IQWiG. Auswertungen HAT-Endpunkten fehlenDer Hersteller habe nun in seinem Dossier Daten aus der Studie POLARIX eingereich

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



aerztezeitung / 🏆 81. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nachruf auf Dorothea Pflug: Kein Jammern und kein KlagenEiniges hat sie zu verkraften. Dennoch pfeift und singt sie immer weiter.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Outdoor kein Strom kein LAN für EFHIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Kein Glück in den Sternen: Diese Sternzeichen sind einfach kein MatchEs kann viele Gründe dafür geben, dass eine Beziehung scheitert. Geht es nach der Astrologie, tun sich einige Sternzeichen jedoch besonders schwer miteinander. Diese Paarungen sind am wenigsten kompatibel.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Kein Personal, kein Geld, keine Aussicht: Warum die Umwandlung der Hufelandstraße in eine Fahrradstraße stocktDer Umbau der Straße im Bötzowviertel in Prenzlauer Berg verzögert sich womöglich nicht nur. Aufgrund mangelnder Finanzierung steht das ganze Projekt sogar eventuell auf der Kippe.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Kein FC Bayern, kein Klopp-Erbe: Umworbener Xabi Alonso bleibt bei Bayer LeverkusenTrainer Xabi Alonso bleibt Bayer Leverkusen wohl über das Saisonende hinaus erhalten. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 42-Jährige besitzt einen Vertrag bis 2026, zuletzt wurde er mit Bayern München und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Influenza : Impfung gegen Influenza mit deutlichem ZusatznutzenZwischen Influenza und kardiovaskulären Erkrankungen gibt es Zusammenhänge. Die Influenza-Impfung schützt auch Herz und Hirn. Für alle Menschen ab 60 Jahre ist die Impfung Standard – mit einer Hochdosis-Vakzine.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »