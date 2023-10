Pol Espargaró: «In Austin Hammer fallen lassen»

«Ich bin sehr aufgeregt, bevor wir nun auf dem Circuit of the Americas unser zweites Rennen fahren, denn es ist eine unglaubliche Strecke, die sehr viel Spaß macht», schwärmt Pol Espargaró.

Der Spanier hatte sich in Katar auf Platz 9 hinter seinem Teamkollegen eingereiht. An Austin hat er gute Erinnerungen. «2014 hatte ich in Austin einen guten Lauf im Rennen und wurde Sechster. Doch nun ist das MotoGP-Feld noch viel konkurrenzfähiger, was in Katar sichtbar wurde. Es war sehr eng. Wir hatten ein paar Probleme, aber wir haben unser Bestes gegeben und erreichten Platz 9.

Auch Teamkollege Bradley Smith muss sich nach Rang 8 in der Wüste steigern. 2014 war er in Austin bester Yamaha-Pilot. «Texas ist ein besonderes Rennen, auf das sich jeder freut. Ich kann es kaum erwarten, mich auf die Yamaha zu schwingen. Ich mag diese Strecke mit ihrer guten Mischung aus engen und weitläufigen Kurven sowie dem großen Anstieg auf der Geraden neben den Boxen. headtopics.com

«Im letzten Jahr holte ich mit Rang 5 in Austin ein gutes Resultat und war bester Yamaha-Pilot. Ich bin nun sehr zuversichtlich für Austin, denn ich beendete den Katar-GP nur eine halbe Sekunde hinter der Honda von Cal Crutchlow. Doch es war auch ärgerlich, so nah am besten Satellitenbike dran zu sein, aber es nicht einzuholen. Trotzdem werden wir am Sonntag erneut um diese Position kämpfen. Ich werde in Texas alles geben», verspricht der Brite.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Pol Espargaró (Tech3): «COTA ist atemberaubend»«In Texas werden die Reifen erneut eine große Rolle spielen», ist Bradley Smith aus dem Tech3-Team überzeugt. In Austin wollen er und Teamkollege Pol Espargaró Top-Resultate zeigen. Weiterlesen ⮕

Pol Espargaró: «Wir müssen schlauer und besser sein»Pol Espargaró verriet heute in Buriram, warum er auf Regen und niedrigere Temperaturen hofft. «ich habe seit dem Sturz in Portimão eine Fehlfunktion in meinem Körper», seufzte der GASGAS-Tech3-Pilot. Weiterlesen ⮕

Max Verstappen: Glaube nicht, dass Mercedes in Austin betrügen wollenLaut Max Verstappen sind die Disqualifikationen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc ein Beleg dafür, dass die Formel 1 die Sprints wieder abschaffen sollte Weiterlesen ⮕

Max Verstappen: Glaube nicht, dass Mercedes in Austin betrügen wollteLaut Max Verstappen sind die Disqualifikationen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc ein Beleg dafür, dass die Formel 1 die Sprints wieder abschaffen sollte Weiterlesen ⮕

KTM mit Karbonschwinge: Zwei Stürze von Pol EspargaroBeim Jerez-Test hat sich eine neue Karbon-Schwinge an der KTM RC16 bewährt, das neue Bauteil ist beim Le Mans-GP an diesem Wochenende im Einsatz. Pol Espargaro unterzog die edle Schwinge am Freitag einen Härtetest. Weiterlesen ⮕

Lando Norris: McLaren in Austin viel schlechter, als es das Ergebnis aussagtLando Norris erklärt, dass seine Rennpace zuletzt in Austin eigentlich nicht gut genug für Platz zwei gewesen sei - Warum der McLaren-Pilot für Mexiko kaum Hoffnung hat Weiterlesen ⮕