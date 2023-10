Pokémon Karmesin & Purpur-Tera-Raids: Alle aktuellen Events im Überblick

Mit den Tera-Raid-Events bekommen wir in Karmesin/Purpur die Chance auf besondere Pokémon. Welche das aktuell sind und was ihr beachten müsst, erfahrt ihr hier.die sogenannten Tera-Raids, in denen besondere Terakristall-Pokémon auf uns warten. Durch Events bekommen wir zusätzlich die Chance auf seltenere Pokémon. In dieser Übersicht erklären wir die Raids genauer und fassen zusammen, welche Events anstehen.

Den Konterguide für den Kampf gibt's hier:Tera-Raids sind aber nicht die einzigen Events im Spiel. In einem eigenen Artikel listen wir für euch alle aktuellen Geheimgeschenke auf:Über Kristalle wie diesen startet ihr das Event.Wählen wir einen Raid an, können wir uns entscheiden, wie wir kämpfen wollen und bekomme erste Informationen zum Pokémon, das auf uns wartet.

Kreative Namensgebung von PokémonEin humorvoller Pokémon-Fan malt die Pokémon basierend auf ihren Namen. Lustige Ergebnisse sind dabei entstanden. Weiterlesen ⮕

Game Freak wollte Pokémon in 65.535 Iterationen herausbringenDas Spielestudio Game Freak plante, Pokémon in 65.535 verschiedenen Versionen zu veröffentlichen, wurde jedoch von einer Nintendo-Legende davon abgehalten. Weiterlesen ⮕

Giovanni und sein starkes Crypto-PokémonGiovanni greift mit seinem stärksten Crypto-Pokémon an. Hier erfahrt ihr alles über sein Team, die besten Konter und Tipps für den Kampf. Weiterlesen ⮕

Errate alle Pokémon der ersten Generation!In den 90ern waren die Pixel-Pokémon der ersten Generation manchmal noch etwas uneindeutig. Teste dein Wissen und erkenne alle Pokémon in unserem Quiz! Weiterlesen ⮕

BlizzCon 2023: Zeitplan für Livestream-Events veröffentlichtBlizzard Entertainment hat den Zeitplan für die BlizzCon 2023 veröffentlicht. Fans können Trailer, Panels, Interviews und Live-Auftritte von zuhause aus miterleben. Die Highlights umfassen World of Warcraft, Diablo und Overwatch. Die Eröffnungszeremonie findet am 3. November um 19:00 Uhr statt. Weiterlesen ⮕

Prinzessin Caroline von Hannover begleitet Bruder Albert bei öffentlichen EventsBei der Gala für ihren Vater Fürst Rainier III. tanzen die beiden sogar. Prinzessin Caroline berichtet, dass Albert immer für sie da war und sie ihm dafür sehr dankbar ist. Das Verhältnis der beiden ist ungetrübt gut, obwohl Albert allein über die Belange Monacos bestimmen kann, bespricht er sich stets mit seinen Schwestern. Weiterlesen ⮕