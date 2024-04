Pokémon GO: Vorbereitungstipps für den Community Day

findet am Wochenende der Community Day statt. Wir erklären euch, wie ihr euch jetzt vorbereiten könnt, um hier eine gute Menge Sternenstaub zu ergattern., der am Samstag, dem 20. April 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfindet, gibt es neben Knofensa noch einige Boni , die aktiv sein werden. Einer der Boni ist, dass ihr die 3-fache Menge an Sternenstaub erhaltet, wenn ihr Pokémon fangt.

Um die Belohnungen zum Community Day einzulösen, geht ihr einfach in den Bildschirm mit den Feldforschungen und klickt hier im oberen Teil aufFangt ihr das Pokémon dann dort, erhaltet ihr die 3-fache Menge an Sternenstaub für das Pokémon. Aktiviert ihr zusätzlich noch ein Sternenstück, könnt ihr die Summe noch weiter erhöhen und hierdurch sogar die 4,5-fache Menge an Sternenstaub erhalten.

Infection Free Zone ist ein Operator-Game bei dem ihr in eurer Nachbarschaft oder an eurem Lieblingsort um überleben kämpfen könnt. Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

Pokémon GO Community Day Sternenstaub Boni Vorbereitung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pokémon GO deutet in einem Trailer an, welches Pokémon zum nächsten Community Day Classic kommtIn Pokémon GO ist das Pokémon des nächsten Community Day Classic angedeutet worden. Die Community weiß vermutlich, welches Pokémon es ist.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon Go: Ein Spieler hat großes Glück, fängt am Community Day eins der seltensten Pokémon überhauptEin Spieler hat am Community Day in Pokémon Go mit Flaumiau eine ganz besondere Variante gefangen. Die Community ist sprachlos.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon GO bringt Community Day Classic mit KindwurmIm April findet in Pokémon GO der Community Day Classic mit Kindwurm statt. Was euch dort erwartet und für wen er sich lohnt.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon GO: Community Day mit KnofensaEin Community Day mit dem Pflanzen-Pokémon Knofensa. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte und welchen Termin ihr euch im Kalender dafür markieren solltet.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon GO enthüllt Community Day im April 2024 mit KnofensaIn Pokémon GO erwartet euch im April ein Community Day mit Knofensa. Wir zeigen euch den Termin und alle Boni zum Event.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Neuer Trailer zeigt Pokémon für den nächsten Community DayDer Trailer, der nun veröffentlicht wurde, zeigt das Pokémon des nächsten Community Days. Findige Trainer haben sofort herausgefunden, um welches Pokémon es sich handelt.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »