Pokémon GO: Nächste Rampenlicht-Stunde mit Zubat

Am 2. April 2024 findet die nächste Rampenlicht-Stunde statt. In dieser Woche ist das Rampenlicht-Pokémon Zubat. Es wird für 60 Minuten verstärkt auftauchen. Die Spieler haben die Möglichkeit, es zu fangen und sich einen besonderen Rampenlicht-Bonus zu sichern.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit 4 verschiedenen Monstern und EP-BonusIn Pokémon GO erwarten euch zur Rampenlicht-Stunde am 19. März gleich 4 Monster. Wir zeigen euch alles zu den Boni & Shinys.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Hoppspross und Bonbon-BonusHeute findet in Pokémon GO wieder eine Rampenlicht-Stunde an. Diesmal gibt es Hoppspross und einen Bonbon-Bonus.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2024 und ihre BoniAuch im März 2024 warten in Pokémon GO wieder mal Rampenlicht-Stunden auf euch. Wir listen euch auf, welche das sind und welche Boni es gibt.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon GO deutet in einem Trailer an, welches Pokémon zum nächsten Community Day Classic kommtIn Pokémon GO ist das Pokémon des nächsten Community Day Classic angedeutet worden. Die Community weiß vermutlich, welches Pokémon es ist.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon Go: Ein Spieler hat großes Glück, fängt am Community Day eins der seltensten Pokémon überhauptEin Spieler hat am Community Day in Pokémon Go mit Flaumiau eine ganz besondere Variante gefangen. Die Community ist sprachlos.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch jetzt wieder ein Pokémon per GeschenkcodeIn Pokémon Karmesin und Purpur gibt es ein neues Geheimgeschenk. Diesmal könnt ihr euch ein bestimmtes Pokémon sichern.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »